VakıfBank, Unet e-work Busto Arsizio'nun konuğu olacak
23.03.2021 09:45
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında VakıfBank, yarın İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımıyla karşılaşacak.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında VakıfBank, yarın İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımıyla karşılaşacak.
Palayamamay Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Organizasyonda üst üste 9. kez yarı finale çıkma başarısını gösteren VakıfBank, ilk karşılaşmada İtalyan rakibine 3-2 yenilmişti.
VakıfBank'ın turu geçebilmesi için sahadan 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması gerekiyor. Sarı-siyahlıların 3-2'lik üstünlüğünde ise maçın hemen ardından altın set oynanacak.
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