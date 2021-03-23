VakıfBank, Unet e-work Busto Arsizio'nun konuğu olacak

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında VakıfBank, yarın İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımıyla karşılaşacak.

Palayamamay Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Organizasyonda üst üste 9. kez yarı finale çıkma başarısını gösteren VakıfBank, ilk karşılaşmada İtalyan rakibine 3-2 yenilmişti.

VakıfBank'ın turu geçebilmesi için sahadan 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması gerekiyor. Sarı-siyahlıların 3-2'lik üstünlüğünde ise maçın hemen ardından altın set oynanacak.