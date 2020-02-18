VakıfBank üst üste 11. kez çeyrek finalde - Son Dakika
Son Dakika Güncel VakıfBank üst üste 11. kez çeyrek finalde - Son Dakika

VakıfBank üst üste 11. kez çeyrek finalde

7 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Lokomotiv Kaliningrad'ı 3-0 mağlup ederek, gruptan lider olarak çeyrek finale çıktı.

VakıfBank üst üste 11. kez çeyrek finalde, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Lokomotiv Kaliningrad'ı 3-0 mağlup ederek, gruptan lider olarak çeyrek finale çıktı. VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11. kez çeyrek finale yükseldi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ı 25-22, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, gruptan lider olarak çeyrek finale çıktı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, seti 25-22 alarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

İkinci seti baştan sona üstün götüren VakıfBank, rakibine sadece 11 sayı imkanı tanıdığı seti 25-11 almayı başardı ve mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Lokomotiv Kaliningrad'ın geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11. kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Mücadelenin en değerli oyuncusu sarı-siyahlıların Brezilyalı smaçörü Gabi seçildi.

(İHA)

Kaliningrad, voleybol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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