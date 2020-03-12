VakıfBank üst üste 8. kez yarı finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor VakıfBank üst üste 8. kez yarı finalde - Son Dakika Spor

VakıfBank üst üste 8. kez yarı finalde

6 saat önce

Ayrıca VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ndeki 205'inci maçında 150'nci galibiyetini elde etti.

VakıfBank üst üste 8. kez yarı finalde, System.String[]

Ayrıca VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ndeki 205'inci maçında 150'nci galibiyetini elde etti.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:40 
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