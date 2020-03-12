VakıfBank, üst üste sekizinci kez yarı finalde - Son Dakika
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VakıfBank, üst üste sekizinci kez yarı finalde

6 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 3-0 yendiği Dinamo Moskova'yı ikinci maçta da 3-0 mağlup ederek üst üste sekizinci kez yarı finale yükseldi.

VakıfBank, üst üste sekizinci kez yarı finalde, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 3-0 yendiği Dinamo Moskova'yı ikinci maçta da 3-0 mağlup ederek üst üste sekizinci kez yarı finale yükseldi. Avrupa'nın en büyük kupasında dört kez şampiyon olan VakıfBank, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Dinamo Moskova'yı rövanşta da 25-13, 25-18 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenerek üst üste sekizinci kez yarı finale yükseldi. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, set boyunca üstünlüğünü korudu ve ilk seti 25-13 almayı başardı. İlk setteki hücum performansını ikinci sete de taşıyan sarı-siyahlılar, seti 25-18 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 150'NCİ GALİBİYET

Rus ekibine üçüncü sette de şans tanımayan VakıfBank, seti 25-15 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak üst üste sekizinci kez yarı finale yükseldi. Dinamo Moskova önünde CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 205'inci maçına çıkan sarı-siyahlılar, 150'nci galibiyetini elde etti. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) VakıfBank'ın Sırp orta oyuncusu Milena Rasic seçildi. Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Lucian-Vasile Nastase, Michail Koutsoulas

VakıfBank: Milena, Maja, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Gizem (L), Pınar (L), Kübra, Cansu, Ebrar, Meliha, Gözde, Melis

Dinamo Moskova: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Krotkova, Efimova, Carlini, Talysheva (L), Chaplina, Babeshina

Setler: 25-13, 25-18, 25-15

Süre: 58 dakika (17', 21', 20')

(İHA)

Dinamo Moskova, voleybol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
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