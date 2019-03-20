Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, Üst Üste Yedinci Kez Yarı Finale Çıktı

Vakıfbank, Üst Üste Yedinci Kez Yarı Finale Çıktı

39 dakika önce

VakıfBank - Dinamo Moskova: 3-0VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Rus ekibi Dinamo Moskova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Vakıfbank, Üst Üste Yedinci Kez Yarı Finale Çıktı, System.String[]
VakıfBank - Dinamo Moskova: 3-0

VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Rus ekibi Dinamo Moskova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Temsilcimiz ayrıca, üst üste yedinci kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Vakıfbank, yarı finaldeki ilk maçını 3 Nisan Çarşamba günü Novara- Stuttgart maçının galibi ile oynayacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Stefan Bernström (İsveç)

VAKIFBANK: Kübra 8, Cansu 2, Zhu 17, Milena 10, Lonneke 19, Kelsey 10, Gizem (L)

DİNAMO MOSKOVA: Lyubushkina 1, Ognjenovic 2, Havelkova 5, Fetisova 4, Goncharova 11, Shcherban 6, Raevskaia (L), Talysheva (L), Lazareva 3, Stolyarova 1

SETLER: 25-19, 25-16, 25-8

SÜRE: 63 dakika (24', 22', 17')

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:59 Kaynak: DHA

Dinamo Moskova, Vakıflar Bankası, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


VakıfBank, CEV Şampiyonlar Liginde Yarı Finalde! Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Gökhan Ünal: Aziz Yıldırım Başkan Olsaydı Takım Bu Kadar Kötü Olmazdı Fenerbahçe Kulübünden, Sarı-Lacivertli Taraftarlara Bağış Uyarısı Teknik Direktör Yılmaz Vural: Medipol Başakşehir Şampiyon Artık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 21:38:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, Üst Üste Yedinci Kez Yarı Finale Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]