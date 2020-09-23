VakıfBank ve ICBC Turkey'den Çin ile dış ticarette yerel para cinsinden ödeme imkanı - Son Dakika

VakıfBank ve ICBC Turkey'den Çin ile dış ticarette yerel para cinsinden ödeme imkanı

Türkiye ve Çin Merkez Bankaları arasında geçen yıl imzalanan ve dış ticaretin yerel para birimleri ile finansmanının teşvik edilmesini amaçlayan swap anlaşması kapsamında VakıfBank, ICBC Turkey ile birlikte ilk işlemini gerçekleştirdi.

VakıfBank ve ICBC Turkey'den Çin ile dış ticarette yerel para cinsinden ödeme imkanı, System.String[]

Türkiye ve Çin Merkez Bankaları arasında geçen yıl imzalanan ve dış ticaretin yerel para birimleri ile finansmanının teşvik edilmesini amaçlayan swap anlaşması kapsamında VakıfBank, ICBC Turkey ile birlikte ilk işlemini gerçekleştirdi.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, uluslararası piyasalardaki öncü konumuyla ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor.

VakıfBank, ICBC Turkey nezdinde bulunan Çin yuanı (CNY) hesabı aracılığı ile Çin'de yerleşik ihracatçıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası (PBOC) arasındaki swap anlaşması çerçevesinde CNY reeskont kredisi tahtındaki ödeme işlemini gerçekleştirdi.

Söz konusu işlemle Çin ile dış ticaret yapan müşterilerine ödemelerini Çin yuanı cinsinden yapma imkanı tanıyan VakıfBank, müşterilerine alternatif bir ödeme yöntemi sunmanın yanı sıra firmaların finansman maliyetlerini de azaltmalarına destek veriyor.

"Para birimlerinin çeşitlendirilmesi daha istikrarlı bir dış ticarete katkıda sunacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetiminin stratejik öncelikli konularından biri olan yerel para biriminden dış ticaretin finansmanı noktasında somut adımlar attıklarını aktardı.

Üstünsalih, "VakıfBank olarak Çin ile dış ticaret yapan müşterilerimize ödemelerini Çin yuanı cinsinden yapma imkanı sağlıyoruz. Çinli firmalar ile iş yapan müşterilerimize Merkez Bankamız ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması çerçevesinde CNY reeskont kredisi kullandırarak hem müşterilerimize alternatif bir ödeme imkanı sunuyor hem de müşterilerimizin finansal maliyetlerinin ciddi bir oranda azalmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

2019 yılında Türkiye ile Çin arasında gerçekleştirilen dış ticaret hacminin 21 milyar doların üzerinde olduğuna dikkati çeken Üstünsalih, "İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi dikkate alındığında, bu alanda çok ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz. İnanıyorum ki dış ticarette kullanılan para birimlerinin çeşitlendirilmesi, daha istikrarlı bir dış ticaret ve yatırım ortamı sağlanmasına pozitif katkıda bulunacaktır. Hiç şüphesiz ki bu durum aynı zamanda yerel para birimlerine ait piyasaların derinleşmesi sonucunu da beraberinde getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ICBC grubu ve ICBC Turkey ile yeni bir alanda daha iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Üstünsalih, şunları kaydetti:

"ICBC grubu ile 2017 yılında imzaladığımız iyi niyet anlaşması çerçevesinde ikili krediler, sendikasyon, ticaretin finansmanı, hazine ve diğer borç sermaye piyasası işlemleri, CNY ödemeleri gibi farklı alanlarda işbirliği yapıyoruz. Bu vesile ile hem artan iş hacimleri hem de VakıfBank'a olan destek ve güvenlerinden ötürü ICBC grubu ve ICBC Turkey üst yönetimine teşekkür ediyorum. Her alanda büyüyen ve milli ekonomiye kesintisiz destek veren bir banka olarak, muhabir bankalarımız ile mütekabiliyet temeline dayalı iş birliğimizi artırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Industrial and Commercial Bank of China, Çin Halk Cumhuriyeti, Turkey, yerel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VakıfBank ve ICBC Turkey'den Çin ile dış ticarette yerel para cinsinden ödeme imkanı - Son Dakika Ekonomi

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