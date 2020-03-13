Vakıfbank ve Kayseri OSB Teknik Koleji 1. Lige yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Vakıfbank ve Kayseri OSB Teknik Koleji 1. Lige yükseldi - Son Dakika Spor

Vakıfbank ve Kayseri OSB Teknik Koleji 1. Lige yükseldi

7 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Finali A Grubunda Vakıfbank birinci, Kayseri OSB Teknik Koleji ikinci olarak 1. Lige yükseldi.

Vakıfbank ve Kayseri OSB Teknik Koleji 1. Lige yükseldi, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Finali A Grubunda Vakıfbank birinci, Kayseri OSB Teknik Koleji ikinci olarak 1. Lige yükseldi.


Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar Final müsabakalarında heyecan sürüyor. Isparta'da gerçekleştirilen final 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final heyecanında A Grubundaki müsabakalar sona erdi.


Final karşılaşmalarında İstanbul Vakıfbank, İstanbul Fenerbahçe, Sakarya Voleybol, Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik, Ankara Numune Gençlik, İzmirspor, Ankara Kalecik Belediye Spor Mektebi ve İzmir Gelişim Koleji mücadele etti.


A Grubunun final niteliğindeki maçta Vakıfbank Koleji ile Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti. 6 Mart Spor Salonunda oynanan maçı Ulusal Hakemler Yılmaz Duman ve Halil Cerit yönetti.


Vakıfbank, ilk seti 25-18, 2. Seti 25-16 kazandı. 3. Seti Kayseri OSB Teknik Koleji 22-25 kazanırken 4. Seti de Vakıfbank 26-24 kazanarak salondan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.


A Grubunu Vakıfbank birinci, Kayseri OSB Teknik Koleji ikinci tamamlayarak 1. Lige yükseldi


Düzenlenen ödül töreninde her iki takım sporcularına madalya ve kupa verildi. Sporcular ödüllerini Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu, MHK Üyeleri, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve Isparta Voleybol İl Temsilcisi Abdurrahman Akçil'in elinden aldılar.


Ayrıca sporculara Isparta özgüyü gül lokumları da sporculara, antrenörlere ve idarecilere hediye edildi. Öte yandan B Grubu maçlarının ardından 2 ekip daha 1. Lig vizesi alacak.


Toplamda 4 ekip 1. Lige yükselmiş olacak. - ISPARTA

Vakıflar Bankası, Kayseri, OSB, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:04 Kaynak: İHA
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