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VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya temsilcisi Igor...
6 saat önce
VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:34 Kaynak: AA
VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.
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