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Son Dakika Spor VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya temsilcisi Igor... - Son Dakika Spor

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya temsilcisi Igor...

6 saat önce

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya temsilcisi Igor..., System.String[]

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

voleybol, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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