VakıfBank Voleybol Takımı'nda 8 koronavirüs vakası daha tespit edildi

Vakıfbank Voleybol Takımı koronavirüsle uğraşıyor. Ekipte 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, voleybol takımının sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde, 6 sporcu ile 2 teknik ekip üyesinin sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

İZOLASYONA GİRİLDİ

Testi pozitif çıkanlar için gerekli izolasyon tedbirlerinin alındığı ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

VAKALAR 9'A YÜKSELDİ

Daha önce de bir oyuncusunun testi pozitif çıkan VakıfBank'ta vaka sayısı 9'a yükseldi.

SEZON BAŞINDA KUPA KAYBETMİŞTİ

Yeni sezonu açan VakıfBank, 2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA'ya 3-2 mağlup olmuş ve sezona kupa kaybederek başlamıştı.