VakıfBank Voleybol Takımı'nda 8 koronavirüs vakası daha tespit edildi
Koronavirüs vakalarının yükseldiği VakıfBank Voleybol Takımı'na kötü haber geldi. 4 Avrupa şampiyonluğu bulunan takımda 8 kişinin daha test sonucu pozitif çıktı ve toplam 9 kişi salgına yakalandı.
Vakıfbank Voleybol Takımı koronavirüsle uğraşıyor. Ekipte 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, voleybol takımının sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde, 6 sporcu ile 2 teknik ekip üyesinin sonucunun pozitif olduğu bildirildi.
İZOLASYONA GİRİLDİ
Testi pozitif çıkanlar için gerekli izolasyon tedbirlerinin alındığı ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.
VAKALAR 9'A YÜKSELDİ
Daha önce de bir oyuncusunun testi pozitif çıkan VakıfBank'ta vaka sayısı 9'a yükseldi.
SEZON BAŞINDA KUPA KAYBETMİŞTİ
Yeni sezonu açan VakıfBank, 2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı VitrA'ya 3-2 mağlup olmuş ve sezona kupa kaybederek başlamıştı.
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