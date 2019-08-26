VakıfBank Voleybol Takımı'nda transfer
1 saat önce
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp oyuncu Maja Ognjenovic'i kadrosuna dahil etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:44 Kaynak: AA
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp oyuncu Maja Ognjenovic'i kadrosuna dahil etti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Rusya'nın Dinamo Moskova takımında forma giyen 35 yaşındaki pasör ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Hem kulüp hem de milli takım kariyerinde büyük başarılara imza atan Sırp pasör, daha önce Türkiye'de Eczacıbaşı VitrA'da da forma giydi.
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