Son Dakika Haberleri: VakıfBank Voleybol Takımı'nda transfer
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VakıfBank Voleybol Takımı'nda transfer

1 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp oyuncu Maja Ognjenovic'i kadrosuna dahil etti.

VakıfBank Voleybol Takımı'nda transfer, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp oyuncu Maja Ognjenovic'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Rusya'nın Dinamo Moskova takımında forma giyen 35 yaşındaki pasör ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Hem kulüp hem de milli takım kariyerinde büyük başarılara imza atan Sırp pasör, daha önce Türkiye'de Eczacıbaşı VitrA'da da forma giydi.

Maja Ognjenovic, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:44 Kaynak: AA
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