Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Yarı Finalde

Vakıfbank Yarı Finalde

48 dakika önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova'yı 25-19, 25-16 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi.

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Dinamo Moskova'yı 25-19, 25-16 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 195. maçına çıkan sarı-siyahlılar, toplamda 11. kez yarı final oynama hakkı kazandı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı Hakemler: Stefano Cesare (İtalya) xx, Stefan Bernström (İsveç) xx VakıfBank: Kübra xxx 8, Cansu xx 2, Zhu xxxx 17, Milena xx 10, Lonneke xxxx 19, Kelsey xxx 10, Gizem xxx (L) Dinamo Moskova: Lyubushkina x 1, Ognjenovic x 2, Havelkova x 5, Fetisova x 4, Goncharova xx 11, Shcherban x 6, Raevskaia x (L), Talysheva x (L), Lazareva x 3, Stolyarova x 1 Setler: 25-19, 25-16, 25-8 Süre: 63 dakika (24', 22', 17')

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:51 Kaynak: İHA

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