VakıfBank, yerli üretimi desteklemek ve istihdamı korumak amacıyla imalatçı ve ihracatçı firmalara 40 milyar liralık yeni kredi paketi açıkladı.
22.01.2021 09:59
VakıfBank, yerli üretimi desteklemek ve istihdamı korumak amacıyla imalatçı ve ihracatçı firmalara 40 milyar liralık yeni kredi paketi açıkladı.
VakıfBank, yerli üretimi desteklemek ve istihdamı korumak amacıyla imalatçı ve ihracatçı firmalara 40 milyar liralık yeni kredi paketi açıkladı.
Kredi, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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