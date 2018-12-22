Son Dakika Haberleri: Vakıfbank Yönetiminden Sanko'ya Ziyaret

Vakıfbank Yönetiminden Sanko'ya Ziyaret

1 saat önce

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şahap Kavcıoğlu ve Genel Müdür Mehmet Emin Özcan, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu'nu ziyaret etti.

Vakıfbank Yönetiminden Sanko'ya Ziyaret, System.String[]
Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şahap Kavcıoğlu ve Genel Müdür Mehmet Emin Özcan, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu'nu ziyaret etti.

SANKO Holding merkezinde gerçekleşen ziyarette, bankanın üst yönetimi olarak Gaziantep'e geldiklerini belirten Genel Müdür Özcan, Vakıfbank'ın her zaman Gaziantepli sanayicilerin yanında olduklarını söyledi.

Ziyarete Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Yüksel, Genel Müdür Yardımcıları Yakup Şimşek, Hasan Ecesoy ve Ersin Özoğuz, Kurumsal İletişim Başkanı Arzu Örsel, Bölge Müdürü Atilla Yıldırım, Ticari Şube Müdürü Gülay Özdemir, Vakıf Pazarlama Genel Müdürü Hüseyin Fehmi Yersel ve Ticari Portföy Yönetmeni Cem Özyavuz da katıldı.

SANKO Holding Finans Direktörü Mustafa Günbulut ve Kurumsal Finansman Müdürü İlker Simitçi'nin de hazır bulunduğu ziyaret sırasında, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na plaket takdim etti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:30 Kaynak: İHA

CEO, Vakıflar Bankası, Güncel
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