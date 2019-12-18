Vakıflar'a ait dükkanlarda yapılması planlanan kira artış oranı aşağı çekildi - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Vakıflar'a ait taşınmazlarda 2020 yılı için yapılması planlanan zamların yapılan girişimler sonucu geri çekildiğini belirtti.

İl Başkanı İba, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile Vakıflar'a ait taşınmazlara yapılan zamların geri çekilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlarda 2020 yılında yapılması planlanan kira artışı ve gerek duyulan kira uyarlamalarının hangi seviyede ve hangi usul ile yapılacağı hususunda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hem merkez teşkilatı hem de Edirne Bölge Müdürlüğü ile ayrıntılı bir şekilde istişare edildiğini bildiren İba, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Edirne'de Vakıflar'a ait taşınmazlar her biri ayrı ayrı çalışılmış ve her biri ayrı ayrı ele alınmış çarşıların ve dükkanların lokasyonu, müşteri yoğunluğu, iş hacmi gibi hususlar değerlendirilmek sureti ile eski ve yeni kiracılar arasındaki denge de korunarak kira bedellerinin tespiti yapılmıştır.

Buna göre Selimiye Arastası ve Ali Paşa Çarşısı'nda kira bedeli 1455 liraya kadar olan taşınmazların 2020 yılı kiraları 1700 liraya çıkarılması uygun görülmüştür. 1455 lira ve üzerinde olanların da tüketici fiyat endeksi 12 aylık ortalama artışı dikkat alınarak yüzde 16,81 oranında arttırılması kararına varılmıştır.



Bedesten Çarşısı için iç ve dış dükkanlar ayrımı yapılmak sureti ile dış dükkanlarda da müşteri yoğunluğun fazla olduğu cepheler farklı değerlendirildi.1100 lira, 1300 lira ve 1700 lira bedeller dikkate alınarak 2020 yılı kira bedelleri belirlenmiştir. İç dükkanlarda ise tüketici fiyat endeksi 12 aylık ortalamalar dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır. "

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, kirası 3 bin lira ve üzeri olan taşınmazların kiralarının da yüzde 3 ve yüzde 11 oranın artırılmasına karar verildiğini kaydetti.

Uyarlamanın Borçlar Kanunu'na göre 5 yıl süre ile yürürlükte olacağını vurgulayan İba, 5 yıl boyunca artışların TÜFE'nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak gerçekleşeceğinin tasarlandığını belirtti.