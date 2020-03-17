Vakıflar'a ait müze ve kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vakıflar'a ait müze ve kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapatıldı - Son Dakika

Vakıflar'a ait müze ve kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapatıldı

6 saat önce

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait müze ve kütüphaneler 30 Mart'a kadar ziyarete kapatıldı.

Vakıflar'a ait müze ve kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapatıldı, System.String[]

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait müze ve kütüphaneler 30 Mart'a kadar ziyarete kapatıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, koronavirüse (Kovid-19) karşı bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Buna göre, Genel Müdürlüğe bağlı vakıf eserleri müzeleriyle İzmir Necip Paşa Kütüphanesi, İstanbul İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi, Ankara Taceddin Dergahı Kültür Merkezi ve Tokat Halef Sultan Kültür Merkezi, 30 Mart 2020'ye kadar ziyarete kapatıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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