Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Genel Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı - Son Dakika

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

6 saat önce

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi Sivas ve Yozgat'ta 300 aileye erzak yardımı yapacak Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi Sivas ve Yozgat'ta 300 aileye erzak yardımı yapacak.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi Sivas ve Yozgat'ta 300 aileye erzak yardımı yapacak

SİVAS - Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi Sivas ve Yozgat'ta 300 aileye erzak yardımı yapacak.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Selçuklu Devletinden bu yana süre gelen bir geleneği devam ettiriyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyor. Ramazan ayına sayılı günler kala ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sivas ve Yozgat'ta 318 aileye gıda yardımında bulunacak. Gıda kolisi dağıtımına katılan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Sivas ve Yozgat'ta öğrencilere burs, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve gıda olarak yılda 2 Milyon 600 bin TL yardımda bulunduklarını belirtti.

Yardımların düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Karaca, "Bu gün Dünya'ya örnek hale gelen ülkemiz içerisinde belki küçük bir dişli rolü yapan, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz uhdesinde Sivas Bölge müdürlüğü olarak Sivas ve Yozgat illerindeki gıda kolisi dağıtım programını yürütüyoruz. Bu yaptığımız program sadece semboliktir. Yıl içerisinde yardımlarımız sistematik olarak 12 ay devam ediyor. Aslında 800 yıllık medeniyetin, Selçuklu medeniyetinden Sultan İzettin Keykavus Vakfiyesinin akarlarından biz gıdaları dağıtıyoruz. Müthiş bir medeniyet çocuklarıyız biz. Bu gün yaptığımız dağıtım sadece bir bölümüdür. Üniversite ve orta öğretim öğrencilerine burs vermek ve ihtiyaçlı ailelere nakit yardımında bulunmak sadece bir güne mahsus değil bir yıl içerisinde devam etmektedir. Bu günde Korona virüsü sebebiyle gıdalarımızı ailelerimize teslim ediyoruz. İnsanımızın bir yarasına merhem, sancısına çare olmak adına devletimizin bir katkısıdır, vakıflarımızın bir katkısıdır. Dağıtımlarımız esnasında çocuklarımızı da unutmayalım diye şekerlemeler, tatlılar ve helvalar da ikram ediyoruz. İnşallah milletimiz bu sıkıntıdan kurtulacak. Bizim tüm dağıtımlarımız yıllık 2 milyon 600 bin Türk Lirasıdır, Sivas ve Yozgat ilinde. Her ay sürekli olarak 300 aileye dağıtım yapıyoruz" dedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

Yozgat, Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 07:14 Kaynak: İHA

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