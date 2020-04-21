Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 6 ilde her ay bin 343 ihtiyaç sahibi ailenin gıda ihtiyacını karşılıyor.

Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van ve Muş'ta belirlenen ailelere her ay düzenli yardımda bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü, PTT personeli vasıtasıyla mahalleleri gezerek yardım kolilerini evlere teslim ediyor.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdür Vekili İsmail Aykan, yaptığı açıklamada, sorumlu oldukları Bitlis, Siirt, Şırnak Hakkari, Van ve Muş'ta ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli kuru gıda dağıttıklarını söyledi.

Aykan, "Bu kapsamda Bitlis merkez mahallelerinde kuru gıda dağıtıyoruz. Yardım kolilerini vatandaşlarımızın kapılarına kadar getiriyoruz. Sorumlu olduğumuz illerde bin 343 yardım kolisini vatandaşlara, bizim ve PTT kargo personeli aracılığıyla dağıtıyoruz." diye konuştu.