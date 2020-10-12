Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 4,4 milyon TL'lik restorasyon - Son Dakika

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 4,4 milyon TL'lik restorasyon

12.10.2020 09:55
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 4,4 milyon TL'lik restorasyon, System.String[]

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Samsun'da devam eden 3 adet restorasyon projesinin toplam tutarı 4 milyon 433 bin 154 TL.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Samsun'da devam eden 3 adet restorasyon projesinin toplam tutarı 4 milyon 433 bin 154 TL.

2020 yılı yatırım programında yer alan 2 milyon 715 bin TL'lik Terme Pazar Camii restorasyon işini tamamlayan Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 3 adet daha devam eden projesi bulunuyor. Devam eden 3 adet projenin toplam tutarı 4 milyon 433 bin 154 TL olurken, projelerin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 39, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 18 oldu.

Yüzde 60'ı tamamlanan 2 milyon 83 bin TL proje bedelli İlkadım Şifa Hamamı restorasyon işinin yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Projenin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 72 seviyesinde oldu.

1 milyon 51 bin TL proje bedelli Havza Karameşe Camisi restorasyon işi ile 1 milyon 299 bin TL'lik Havza Orta Camisi restorasyon işinin inşaatına da başlandı. - SAMSUN

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 4,4 milyon TL'lik restorasyon

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 4,4 milyon TL'lik restorasyon - Son Dakika Ekonomi

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