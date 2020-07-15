Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sultanahmet'te 15 Temmuz şehitleri anısına halka şerbet dağıttı - Son Dakika

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sultanahmet'te 15 Temmuz şehitleri anısına halka şerbet dağıttı

Hain darbe girişiminin 4. yılında İstanbul'da anma etkinlikleri düzenlendi.

Hain darbe girişiminin 4. yılında İstanbul'da anma etkinlikleri düzenlendi. Sultanahmet'te tarihi III. Ahmet Çeşmesi önünde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara şerbet dağıtıldı.

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15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümü sebebiyle Sultanahmet'te bulunan tarihi III. Ahmet Çeşmesi önünde vatandaşlara şerbet ikram edildi. Programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 15 Temmuz gazisi Tahsin Altay ve vatandaşlar katıldı.

Programa katılan İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu Osmanlı döneminde tarihi çeşmeden şerbet ikramı yapıldığını hatırlatarak, "Bugün bizim için önemli bir gün. 15 temmuz şehitlerini anıyoruz. Bu niyetle Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü bir hazırlık yapmışlar. Çok asil bir düşünce. Hatta vakfılar müdürümüze önerim şu oldu, asla bu güzel kardeşlerimiz giysileri ve geleneğini yok saymadan belki yine çeşmeden şerbet akıtabiliriz diye düşünüyorum. Vatandaşlarımıza bu çeşmelerden, bazı özel günlerde şerbet ikram edilmesi güzel olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İBB meclisinde Ayasofya ile ilgili verilen plan değişikliği teklifine ilişkin konuşan İmamoğlu, "Zaten planlarda ibadethane, cami fonksiyonu var. Meclis böyle bir karar alırsa bunu teknik olarak bizdeki bilgilerle örtüştürmek görevimiz. Ama zaten 1936 yılında tapuya işlediği şekli ile burası bir cami, hem de daha önceki planlarla da plana işlenmiş şekli ibadethane-cami diye geçiyor. Analiz ederiz. Doğrular yapılır, kimsenin endişesi olmasın. Bu şehri yöneten aklın ilk koruyacağı şey bu şehrin maneviyatıdır. Kimi zaman Ayasofya caminin güzelliğini korumak vardır, kimi zaman doğayı korumak vardır, kimi zaman bazı muhtemel ihanetleri engellemek vardır" şeklinde konuştu.

15 Temmuz gazisi Tahsin Altay ise "15 Temmuz Destanı'nı, gazi arkadaşlarımız ile yad etmeye geldik. Bize nasip oldu gazilik, ama devletimizin milletimizin birlikte hareket ettiği bir destandı. Bugün de onu yad etmeye geldik bize jest olarak şerbet ikram ettiler. Bu ruhu devam ettirmemiz lazım. Devletimizin milletimizin ruhu şahısların değil. 15 Temmuz günü elimizde Türk bayrağı vardı, bizi taradılar yaralandım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Sultanahmet, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:05 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sultanahmet'te 15 Temmuz şehitleri anısına halka şerbet dağıttı - Son Dakika
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