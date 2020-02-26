Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Başkan Ergün'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Başkan Ergün'e ziyaret - Son Dakika

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Başkan Ergün'e ziyaret

14 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven'i makamında konuk ederek ortak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Başkan Ergün'e ziyaret, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven'i MASKİ Genel Müdürlüğündeki makamında ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'nın da hazır bulunduğu ziyarette, Manisa genelinde ortak alanlarda yürütülen çalışmalar hakkında istişare gerçekleştirildi. Başkan Ergün'e nezaket ziyaretinde bulunan Bölge Müdürü Ataseven, "Sayın Başkanımız geçtiğimiz yıl göreve atandığımda birlikte güzel işler yapacağımızı belirtmişti. Şahsım adına bu anlamda kendisine gerçekten de bir teşekkür borçluyum. El birliğiyle daha da güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" dedi. Nazik ziyaret dolayısıyla konuğuna teşekkür eden Başkan Ergün, vatandaşlara daima en iyi hizmetleri sunabilmek adına tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Ziyaret sonunda Başkan Ergün, konuğuna Manisa mesir macunu ve yan ürünlerinden oluşan bir hediye paketi takdim etti.

Cengiz Ergün, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:52 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amatör Lig ekibi Demirköprü Spor Kulübü'nün başkanı, iki çocuk annesi Selma Kazanç oldu
Evden kaçtıktan 5 gün sonra bulunan 3 genç kız: Macera olsun diye yaptık İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış Nihat Özdemir: "İzmir'e bir milli maç vermek istiyoruz"

Son Dakika Haberleri
16:55 Ressam Figen Batı: "Varlığımın izlerini tuvalime aktarmaya çalışıyorum"
16:55 Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Boşanmanın Ece Erken ile hiçbir alakası yok
16:50 "Doğduğun Ev Kaderindir" 'inde aşk başka, sevda başka
16:50 Cem Yılmaz isyan etti: Bıktım artık, bıktım!
16:50 14. Ankara Kitap Fuarı açılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 17:07:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Başkan Ergün'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]