Vakıflar Bölge Müdürlüğünden şehitler için mevlid-i şerif - Son Dakika

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde şehitler anısına Manisa'da Mevlid-i Şerif okuttu.

Şehzadeler şehri Manisa'da tarihi Hatuniye Camiinde ikindi namazı öncesi gerçekleşen programa İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur, Hayır İşleri Şube Müdürü Haşim Yadigar ve vatandaşlar katıldı. Mevlid-i Şerif programında vatandaşlara 2 bin paket ikramlık şeker ve 250 adet 'İlginç Vakıflar' isimli kitap dağıtıldı. Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur programda tüm şehitler için dua ettirdi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'un yıldönümü. Aziz milletimizin çıplak elleriyle tankları durduğu bir yıl. Allah memleketimize, milletimize bir daha böyle badireler nasip etmesin. Biz hem 15 Temmuz şehitlerimizi, hem bütün şehitlerimizi hatimlerle, Mevlidi Şeriflerle Fatihalarla ruhlarını şad ettik. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kosova Savaşı'ndan İdlib'e, Kıbrıs Harekatından Güneydoğu'daki bütün şehitlerimizi anıyoruz. Allah ruhlarını şad ettin. Gazilerimize de sağlıklı sıhhatli bir ömür versin. Şurayı unutulmamalı ki bu millet her zaman dik durmuştur, dik durmasını bilecektir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuda mücadele veren bütün aziz milletimi de saygıyla anıyorum. Bizler Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bugünün anısına Mevlidi Şerifler okuttuk. Allah kabul etsin. Bunu Şehzadeler Şehri Manisa'mızda yaptık" dedi. - MANİSA