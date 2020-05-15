Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ihtiyaç sahibi ailelere yardımları sürüyor - Son Dakika

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Vakıf binasında gazetecilere açıklama yapan Reşit Akçalı, vakıflardan elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi insanlara gıda ve nakdi yardımları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Gıda paketlerinin hijyen kuralları çerçevesinde hazırlandığını aktaran Akçalı, şöyle dedi:

"Aydın, Denizli ve Muğla'da toplam 663 ihtiyaç sahibi aileye 12 ay boyunca kuru gıda yardımı, muhtaç durumda olan 109 kişiye düzenli olarak ayda 914,49 lira muhtaç aylığı yardımı ve 475 öğrenciye öğretim sürecince her ay karşılıksız burs olarak nakdi yardım yapılmaktadır."