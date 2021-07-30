Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı - Son Dakika

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı.
Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre, yaklaşık 6 yıldır Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü vazifesinde bulunan Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları çerçevesinde görevden alındı.
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak illerinin bağlı olduğu belirtildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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