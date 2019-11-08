Son Dakika Haberleri: Vakıflar Bölge Müdürü Güven'den Vali Soytürk'e veda ziyareti
Son Dakika Yaşam Vakıflar Bölge Müdürü Güven'den Vali Soytürk'e veda ziyareti

Vakıflar Bölge Müdürü Güven'den Vali Soytürk'e veda ziyareti

6 saat önce

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, tayinin İzmir'e çıkması nedeniyle Kilis Valisi Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.

Vakıflar Bölge Müdürü Güven'den Vali Soytürk'e veda ziyareti, System.String[]

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, tayinin İzmir'e çıkması nedeniyle Kilis Valisi Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.


Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, kararname ile İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle veda ziyaretlerine başladı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ederek vedalaştı.


Vali Soytürk, Kilis'te vakıf eserlerinin restorasyon çalışmalarına büyük katkısı olan Güven'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - KİLİS

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
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