Vakıflar Bölge Müdürü Güven'den Vali Soytürk'e veda ziyareti

Vali Soytürk, Kilis'te vakıf eserlerinin restorasyon çalışmalarına büyük katkısı olan Güven'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - KİLİS

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, kararname ile İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle veda ziyaretlerine başladı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ederek vedalaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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