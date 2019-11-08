Vakıflar Bölge Müdürü Güven'den Vali Soytürk'e veda ziyareti
6 saat önce
Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, tayinin İzmir'e çıkması nedeniyle Kilis Valisi Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, tayinin İzmir'e çıkması nedeniyle Kilis Valisi Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.
Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, kararname ile İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle veda ziyaretlerine başladı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ederek vedalaştı.
Vali Soytürk, Kilis'te vakıf eserlerinin restorasyon çalışmalarına büyük katkısı olan Güven'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - KİLİS
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