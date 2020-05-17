Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ökten Hüyük'ü ziyaret etti - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ökten Hüyük'ü ziyaret etti

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten Konya'nın Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten Konya'nın Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten, beraberindeki Sanat Eserleri Daire Başkanı İsmail Kaynakçı ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'le bir araya geldi. Başkan Mehmet Çiğdem, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Hüyük ilçesinde bulunan vakıflara ait restorasyonu gereken gayrimenkuller hakkında Ökten'e bilgiler verdi.

Çiğdem, "Bölgemizdeki yüzyıllar öncesinden bize kültür mirası olarak emanet edilen yapıların restore edileceğinden kuşkum yok. Desteğini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan'a ve Genel Müdür Yardımcımız Erol Ökten'e sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi. - KONYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu

61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı

67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi

Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı

Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum