Vakıflar Genel Müdürlüğü, 10 yılda 35 milyon lira kuru gıda desteğinde bulundu - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürlüğü, gıda desteği verilen ihtiyaç sahibi ailelere bayram tebriği mektubu da gönderdi.

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisiyle mektup yollandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü temsil ve idare ettiği Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kurulmuş asırlık vakıfların hayır şartlarını özveri ile yerine getirmektedir. Türkiye geneli ile Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi topraklarda vakıflara ait tarihi eserleri ihya etmektedir. Gördüğümüz herhangi bir tarihi caminin, medresenin, han hamamın, medresenin biliniz ki ihyası, bakım ve onarımı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve bu hizmetler için trilyonluk bütçeler ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra bu ramazan dahil yılın 12 ayı aksatmadan muhtaç ailelere kuru gıda ile burs, muhtaç yetim ve engelli maaşı hizmeti sürmektedir ve bu hizmetler korona virüs sebebiyle zor süreçten geçtiğimiz şu günlerde çok büyük anlam taşımaktadır."

Bölge müdürlüğü görev alanında bulunan Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'da her ay toplam bin,343 aileye kuru gıda yardımı yapıldığı belirtilen açıklamada, 10 yılda 35 milyon lira ailelere kuru gıda desteği verildiği aktarıldı.