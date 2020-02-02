Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2023 Yatırım Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2023 Yatırım Değerlendirme Toplantısı, İstanbul'da yapıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Beyoğlu'nda bir otelde "2020-2023 Yatırım Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, 25 ilin bölge müdürü ve çok sayıda davetli katıldı. İki gün süren toplantıda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 2020-2023 yılları arasında yapacakları çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.



Bölge müdürleri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Demircan, "Bu iki günlük değerlendirme toplantısı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye'de 25 tane bölge müdürlüğü ile elindeki ve gündemindeki işleri verimli bir şekilde nasıl yaparız, kültürümüzü nasıl koruruz, onları nasıl ihya ederiz, onlardan nasıl yardımlar gerçekleştiririz ve ülke tanıtımına nasıl pozitif değerler üretiriz. Bütün bunları değerlendirdiğimiz çok verimli bir toplantı oldu. Bunun neticesinde arkadaşlarımıza temel stratejileri vermiş olduk, onların önceliklerini görmüş olduk. Önümüzdeki 2020-2021-2022- 2023 yılı hedeflerinde neler yapacağımızı tartışmış olduk. Verimli olduğunu düşünüyorum. Kurumsal sinerjiyi oluşturmanın başka bir yöntemi olmadığını düşünenlerdenim. Toplantımızda öne çıkan en temel konular elimizdeki tarihi mekanlar. O tarihi mekanlar, düşünün ki Pir Sultan Ahmet Camii, Galata Kulesi veya buna benzer mekanların ihyası, kullanıma hızlı bir şekilde açılması, kültürümüzü yayan bu noktalara gelen ziyaretçileri de karşılayacak şekilde işlerinin hızlandırılması birinci öncelikti" diye konuştu. - İSTANBUL