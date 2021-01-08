Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020 Bölge Müdürleri Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020 Bölge Müdürleri Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un ev sahipliğinde 25 ilin bölge müdürünün katılımı ile gerçekleşen toplantıda genel durum değerlendirmesi yapıldı. Pandemi önlemleri kapsamında 4 gün iki ayrı grup halinde gerçekleştirilen toplantıda genel müdür yardımcıları ve Genel Müdürlük bürokratları yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken, bölge müdürleri de sunum yaptı.

Toplantıda konuşan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışma alanlarının önemine vurgu yaparak, bölge müdürlerine yapılan her hizmet ve çalışmada aidiyet duygusundan uzaklaşmamaları gerektiği mesajını verdi. Ersoy, "Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilatları olarak yaptığımız her çalışma ve hizmette aidiyet duygusundan uzaklaşmadan dün olduğu gibi bugün de ecdat emanetine sahip çıkarak mekanların ihyasını sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un desteği ile tarihi mekanlarımıza sahip çıkacak, kültürümüzü en iyi şekilde anlatacak, hayır hizmetlerimizi en ihtiyacı olan kişilere ulaştırarak devletimizin uzanan eli olma gayretimizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.

"Toprağa iz bırakıp, tarihe not düşmek isteyen arkadaşlarla yolda yürümeye devam edeceğiz"

Ersoy, "Varlığı huzur vermeyen insanların yokluğu boşluk doldurmaz. Gönül sermayesini akıtmak gerekir. Toprağa iz bırakıp, tarihe not düşmek isteyen arkadaşlarla yolda yürümeye devam edeceğiz. Bahane herkeste var. Bizler çözüm üreten arkadaşlar istiyoruz. Güçlü, güvenli bir Türkiye için çalışacağız. Bu yolda Allah sizleri iyilerle karşılaştırsın. Yolunuz açık olsun, sizlerin aracılığı ile bütün personel ve çalışma arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum" diye konuştu. - ANKARA