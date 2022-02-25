Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarına Antalya'da hizmet içi eğitim - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, vakıf mallarının yanlış yerlerde kullanılmasının sıkıntılı ve vebali büyük bir eylem olduğunu belirtti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayır hizmetleri alanında görevli personelin hizmet bilincini artırmak ve Vakıflar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler konusunda çalışanları bilgilendirmek amacıyla Antalya'da "2022 Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitimi" düzenlendi.

Eğitim programında konuşan Ersoy, faaliyetlerinde kadim Türk-İslam medeniyetinde vakfedilenlerin, vakfiye şartlarına uygun olarak değerlendirilerek garip gurebaya sıcak yemek, kuru gıda, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve hastalara sağlık hizmeti olarak dönmesinde emek veren tüm personelin birer "vakıf çalışanı" olduğunu anlattı.

Bu topraklarda atılan iyilik ve merhamet tohumlarının yalnızca Anadolu coğrafyasıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Ersoy, dallarının dünyanın her köşesine ulaşan bir iyilik ağacına dönüşüp geniş coğrafyaları kucakladığını belirtti.

Personeliyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Ersoy, "Yaratılmış herkesi ve her canlıyı sevmenin yüceliğini, Mihrişah Valide Sultan'dan Nurbanu Sultan'a, Fatih Sultan Mehmet Han'dan Bezmialem Valide Sultan'a vakıf kuran, iyiliği ve şefkati şiar edinen vakıf insanlardan öğrenen bir kurumun fertleri olarak unutmayalım ki başkası için yaşayanların kurduğu tek medeniyet, vakıf medeniyetidir." ifadelerini kullandı.

İslam dininin temelini oluşturan yardımlaşma ve ihtiyacı olana destek olmayı temel düstur edinmiş bir kurumun parçası olduklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Vakıf mallarını yanlış yerlerde kullanmak sıkıntılı ve vebali büyük bir eylemdir. Bu sebepledir ki bizlere emanet edilen vakıf mallarını, fakir ve kimsesizlere barınma ve AŞ sağlamak, hastaları tedavi ettirmek, öğrencilerin yetişmesine ve ilim sahibi olmasına yardımcı olmak amacıyla vakfiyelerine uygun şartlarda kullanmak hepimizin vazifesidir. Bu anlamda sizlerden beklentim, hak ve hakkaniyet çerçevesinde öncelikle vakıf hakkını korumak, vakıf ruhunu ve kadim medeniyeti yaşatan neferler olarak bakmaktır. Merhametin ve şefkatin geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da insanlığa ışık tuttuğu, hepimiz için yol gösterici olduğu bir dünyanın tesis edilmesinde vakıf çalışanları olarak her birinize başarılar diliyorum."

Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay'ın koordinasyonunda düzenlenen programda, "yurt içi yardım faaliyetleri ve sosyal yardımlarda gönüllülüğün önemi, vakfiyelerde yer alan hayır şartları, paylaşma kültürü ve hayırseverliğin önemi, muhtaç aylığı hizmeti, kuru gıda ve imaret hizmetleri ile eğitim yardımı hizmeti" alanlarında yapılan yönetmelik değişiklikleri ve getirilen yenilikler hakkında kapsamlı eğitim sunuldu.