Vakıflar Genel Müdürlüğü değerlendirme toplantısı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü "2020-2023 Yatırım Değerlendirme Toplantısıö İstanbul 'da yapıldı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan , Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, 25 ilden bölge müdürleri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından "2020-2023 Yatırım Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. İki gün süren toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, toplantının verimli geçtiğini ifade ederek, "Bu iki günlük değerlendirme toplantısı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye'de 25 tane bölge müdürlüğü ile elindeki ve gündemindeki işleri verimli bir şekilde nasıl yaparız, kültürümüzü nasıl koruruz, onları nasıl ihya ederiz, onlardan nasıl yardımlar gerçekleştiririz ve ülke tanıtımına nasıl pozitif değerler üretiriz... Bütün bunları değerlendirdiğimiz çok verimli bir toplantı oldu. Bunun neticesinde arkadaşlarımıza temel stratejileri vermiş olduk, onların önceliklerini görmüş olduk. Önümüzdeki 2020, 2021, 2022, 2023 yılı hedeflerinde neler yapacağımızı tartışmış olduk. Verimli olduğunu düşünüyorum. Kurumsal sinerjiyi oluşturmanın başka bir yöntemi olmadığını düşünenlerdenim. Toplantımızda öne çıkan en temel konular elimizdeki tarihi mekanlar. O tarihi mekanlar, düşünün ki Pir Sultan Ahmet Camii, Galata Kulesi veya buna benzer mekanların ihyası, kullanıma hızlı bir şekilde açılması, kültürümüzü yayan bu noktalara gelen ziyaretçileri de karşılayacak şekilde işlerinin hızlandırılması birinci önceliktiö diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne dün atanan Burhan Ersoy ise "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bir değerlendirme toplantısı yaptık. 25 bölge müdürlüğü ve her bölgede yatırımcı şube müdürlüğünden arkadaşlarımızın katılımı ve bakan beyin iştiraki ile güzel bir değerlendirme toplantısı oldu. Vakıflar meclisi olan tek kurum biziz. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2020, 2021, 2022, 2023 yılı hedeflerinde taşınmazlarla ve bütçeyle ilgili bir değerlendirme toplantısı oldu" dedi.

- İstanbul