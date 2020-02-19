Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Vakıf Katılım arasında iş birliği protokolü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Vakıf Katılım arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Vakıf Katılım arasında iş birliği protokolü

7 saat önce

Vakıflar Genel Müdürlüğünce kuruma ait tahsilatların Vakıf Katılım tarafından yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Vakıf Katılım arasında iş birliği protokolü, System.String[]

Vakıflar Genel Müdürlüğünce kuruma ait tahsilatların Vakıf Katılım tarafından yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce yalnızca Vakıflar Bankası kanalıyla yapılan tahsilatlar, imzalanan protokol doğrultusunda Vakıf Katılım üzerinden de yapılabilecek.

Protokol kapsamında, Genel Müdürlükçe yapılacak her türlü ödemenin (işgalci geriye dönük borcu, kira bedeli, tahsis bedeli, satış bedeli, taviz bedeli, teminat bedeli gibi) Vakıf Katılım şubeleri ve ATM'lerinden, telefon bankacılığından, mobil bankacılık uygulamalarından ya da Vakıf Katılım üzerinden düzenli ödeme talimatı verilerek de gerçekleştirilmesi, yapılacak sistem düzenlemesinden sonra hayata geçirilecek.

Vakıf Katılım Bankası, Vakıflar Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:36 Kaynak: AA
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