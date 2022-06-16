Vakıflar Genel Müdürlüğü Kosovalı öğrencileri Türkiye'de ağırlıyor - Son Dakika
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Vakıflar Genel Müdürlüğü Kosovalı öğrencileri Türkiye'de ağırlıyor

16.06.2022 14:53
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kosovalı öğrencileri Türkiye'de ağırlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kosova Cumhuriyeti'nde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik kültürel ve eğitsel etkinlikler düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kosova Cumhuriyeti'nde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik kültürel ve eğitsel etkinlikler düzenledi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, vakıf medeniyetinin uluslararası alanda tanıtılmasını ve yayılmasını sağlamak amacıyla Kosova Cumhuriyeti'nde öğrenim gören 16 Kosovalı üniversite öğrencisi Türkiye'ye getirildi.

Kosovalı öğrenciler, İstanbul ve Bursa'da 13-19 Haziran'da Türk vakıf kültürünün tanıtılmasına yönelik bir dizi eğitsel ve kültürel etkinliğe katılıyor.

"Vakıf ruhunu kavrayabilmeleri için projeyi hayata geçirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, kardeş coğrafyalardaki gençlerin Türk vakıf kültürünü tanıması, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneği olan vakıf ruhu ve medeniyetinin özünü kavrayabilmesi için projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Ersoy, "Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş coğrafyalarda ecdat yadigarı eserlerin onarılması, yaşatılmasıyla her daim yanlarındayız ancak bir derya olan vakıf medeniyetimizi ülkemizde de görmelerine imkan sağlamak için kardeş coğrafyalardan kardeşlerimizi misafir etmeye de başladık." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kosovalı öğrencileri Türkiye'de ağırlıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kosovalı öğrencileri Türkiye'de ağırlıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kosovalı öğrencileri Türkiye'de ağırlıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kosovalı öğrencileri Türkiye'de ağırlıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kosova Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vakıflar Genel Müdürlüğü Kosovalı öğrencileri Türkiye'de ağırlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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