Vakıflar Genel Müdürlüğü mobil aşevi Beyoğlu'nda sıcak iftar yemeği dağıttı - Son Dakika
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Vakıflar Genel Müdürlüğü mobil aşevi Beyoğlu'nda sıcak iftar yemeği dağıttı

27.04.2022 22:01
Vakıflar Genel Müdürlüğü mobil aşevi Beyoğlu'nda sıcak iftar yemeği dağıttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Beyoğlu'nda vatandaşlara mobil aşevinden sıcak iftar yemeği dağıttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Beyoğlu'nda vatandaşlara mobil aşevinden sıcak iftar yemeği dağıttı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce organize edilen mobil aşevlerinde, ramazan boyunca meydanlarda vatandaşlara sıcak yemek ikramı yapılıyor.

Kadir Gecesi münasebetiyle Taksim Meydanı'na getirilen mobil aşevinde, kavurma, pilav, çorba, tatlı, ayran ve hurmadan oluşan yemek paketleri, iftar saati öncesinde vatandaşlara dağıtıldı.

Yemek paketlerini alanlar, iftar saatini beklemeye başladı. Ezanın okunmasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü mobil aşevlerinin ramazan ayı boyunca sıcak iftar yemeği dağıtımlarıyla binlerce kişiye ulaştığı belirtildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü mobil aşevi Beyoğlu'nda sıcak iftar yemeği dağıttı
Vakıflar Genel Müdürlüğü mobil aşevi Beyoğlu'nda sıcak iftar yemeği dağıttı

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, iftar yemeği, Beyoğlu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vakıflar Genel Müdürlüğü mobil aşevi Beyoğlu'nda sıcak iftar yemeği dağıttı - Son Dakika


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