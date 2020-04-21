Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ailelere gıda yardımı - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ ÜSKÜDAR'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce, muhtaç ailelere kuru gıda yardımı yapıldı. Bölge müdürlüğü tarafından her ay yapılan yardımlar, koronavirüs salgının yaşandığı günlerde daha da sıklaştırıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce daha önceden belirlenen muhtaç ailelere her ay verilen kuru gıda paketleri koronavirüsle mücadele edilen günlerde daha da sıklaştırıldı. İstanbul Anadolu Yakası ilçeleri ve Kocaeli ilinde toplam bin 357 muhtaç aileye her ay yapılan kuru gıda paketi yardımı kapsamında bugün Üsküdar'da belirlenen adreslere gıda paketleri teslim edildi.