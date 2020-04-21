VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AİLELERE GIDA YARDIMI - Son Dakika
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AİLELERE GIDA YARDIMI

6 saat önce

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AİLELERE GIDA YARDIMIHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ ÜSKÜDAR'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce, muhtaç ailelere kuru gıda yardımı yapıldı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AİLELERE GIDA YARDIMI, System.String[]

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AİLELERE GIDA YARDIMI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ ÜSKÜDAR'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce, muhtaç ailelere kuru gıda yardımı yapıldı. Bölge müdürlüğü tarafından her ay yapılan yardımlar, koronavirüs salgının yaşandığı günlerde daha da sıklaştırıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce daha önceden belirlenen muhtaç ailelere her ay verilen kuru gıda paketleri koronavirüsle mücadele edilen günlerde daha da sıklaştırıldı. İstanbul Anadolu Yakası ilçeleri ve Kocaeli ilinde toplam bin 357 muhtaç aileye her ay yapılan kuru gıda paketi yardımı kapsamında bugün Üsküdar'da belirlenen adreslere gıda paketleri teslim edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul İkinci Bölge Müdürü Musa Akdeniz, yapılan yardımlarla ilgili "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz asırlardır vakıf kuran ecdadımızın hayır şartlarını yerine getirmek için kapıları tek tek çalıyor. Vakfiye şartlarındaki sağlık, eğitim gibi pek çok şartın yanı sıra kuru gıda yardımlarını da yapmakta bu şartları yerine getirmekteyiz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 81 ilimizde ve gönüllü coğrafyamızda ihtiyaç sahibi ailelere her ay eve teslim kuru gıda yardımı yapmaktadır. İstanbul Vakıflar İkinci Bölge Müdürlüğümüz de bu şartları yerine getirmek için her ay düzenli olarak bin 357 aile yani 5 bin 478 kişiye kuru gıda paketi yardımında bulunmaktadır. Kuru gıda paketimiz 3 tiptir ve 2 kişilik, 4 kişilik ve 5 kişilik aileleri kapsamaktadır ve içinde 15 çeşit kuru gıda bulunmaktadır. Bu yardımların giderleri, Fatih Sultan Mehmet, Sultan Beyazıt, Bezmi Alem, Valide Sultan, Mihrimah Sultan, Hatice Sultan, İvaz Paşa, Defterdar Tahir Bey, Sinan Paşa gibi vakıflarımızın gelirlerinden elde edilmektedir. Bu şekilde 3 bin vakfımız bulunmaktadır." dedi.

Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hizmet alanında bulunan Avrupa yakası ilçelerinde bin 808 aile ve Tekirdağ ili-ilçelerinde 215 aile olmak üzere  her ay toplam 2023 (Yaklaşık 11 bin 700 kişi) ihtiyaç sahibi aileye evlerine teslim Kuru gıda paketi yardımı yapıldığı açıklandı. Yapılan yardımların bütün giderleri Vakıflar Genel Müdürlüğünce idare ve temsil edilen Mazbut Vakfın (Fatih Sultan Mehmet Vakfı, Sultan Beyazıt Vakfı, Silahtar Abdullah Ağa Vakfı, Kanuni Sultan Süleyman Vakfı, 3. Selim Vakfı, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfı, Hatice Turhan Sultan Vakfı, Mihrişah Valide Sultan Vakfı vb.) gelirlerinden karşılandığı, belirtildi.

Ayrıca, Korona salgını nedeniyle İstanbul Valiliğince yurtlara (5 adet) yerleştirilen evsizlerin yemek ihtiyaçları (Her Gün 3 öğün) Mihruşah İdaresi Valide Sultan İmaretinden karşılandığı belirtildi. Eğitim kurumlarında Eğitim gören ihtiyaç sahibi 812 T.C. vatandaşı ile 192 Soydaş-Akraba topluluklardan gelen ortaöğretim öğrencisine, 178 T.C. Vatandaşı Üniversite öğrencisine ve 58 Ülkemizde Eğitim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencisine burs ile birlikte 266 kimsesiz, yetim ve muhtaç maaşı verildiği belirtildi.

Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:57 Kaynak: DHA

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