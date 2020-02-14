Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bağış açıklaması - Son Dakika
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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bağış açıklaması

7 saat önce

Malatya'da bugün cuma namazı çıkışında depremden hasar gören tarihi camilerin onarımı için bağış toplanmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak, "Depremde zarar gören eserlerimiz için yardım toplanması talebimiz yoktur" dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden bağış açıklaması, System.String[]

Malatya'da bugün cuma namazı çıkışında depremden hasar gören tarihi camilerin onarımı için bağış toplanmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak, "Depremde zarar gören eserlerimiz için yardım toplanması talebimiz yoktur" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan Sivrice depremi sonrası Malatya ve Elazığ'da tarihi camilerde de hasarlar oluştuğu anımsatıldı.

Tarihi camilerde hasar tespitlerinin zamanında yapıldığı ve raporların hazırlanarak onarım için gerekli çalışmalara başlanıldığının belirtildiği açıklamada, "Bugün cuma hutbe ve vaazlarında okunan ve yeni inşa edilecek camileri kasteden yardım toplanması talebinin bazı camilerde cemaate genel müdürlüğümüzün depremde zarar gören eserlerimizde yapacağı restorasyon çalışmaları için yardım istenildiği şeklinde aksettirildiği anlaşılmıştır. Yardım toplanması talebinin genel müdürlüğümüz sorumluluğundaki vakıf eserlerle ilgisi yoktur ve depremden hasar gören vakıf kültür varlıklarımızın restorasyonları doğrudan genel müdürlüğümüz bütçesinden karşılanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un başkanlığındaki heyetin, 19-20 Şubat tarihlerinde deprem bölgesinde gerçekleştirilecek olan çalışma toplantısına katılacağı da belirtildi.

(İHA)

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:20 Kaynak: İHA
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