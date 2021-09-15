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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni logosu tanıtıldı - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni logosu tanıtıldı

15.09.2021 13:26

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü'nün simgesel olarak 'V' harfi bulunan yeni logosu tanıtıldı.

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü'nün simgesel olarak 'V' harfi bulunan yeni logosu tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni logosunun tanıtımı, Ankara Kalesi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, bakanlık yöneticileri katıldı. Tasarım sanatçısı Bülent Erkmen'in, yeni logonun hikayesini anlattığı video izlendi. Bülent Erkmen yeni logoda simgesel olarak birden çok 'V' harfi bulunduğunu, çok boyutlu ateş çanağının kullanıldığını, çanağın içinde de yüzyıllar boyunca sönmeden yanan ateşin geçmişten bugüne taşınan ve gelecek kuşaklara aktarılan 'faydalı olma' geleneğini temsil etiğini kaydetti.

'SEVGİ MEDENİYETİMİZ KALICI HALE GELİYOR'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kökleri Osmanlı Devleti'ne dek uzanan vakıfların bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü çatısı altında evrensel değerler ve çağdaş yöntemler ile insanlığı, vakıf ruhu ve medeniyetinde birleştiren öncü kurumlar olarak hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Demircan, " Şeyh Edebali'nin söylediği gibi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' inancıyla kimsesizlerin kimsesi olan, ilim ve irfan peşinde imkansızlık tanımadan geleceğini kurmaya çalışan öğrencilerimize destek sunan, yetimlerimize kol kanat geren, her milletten insanımıza kucak açan ve bunun yanında yurt içinde ve yurt dışında nice kültür varlığımızı yarınlara taşımak adına emek veren vakıflarımız sayesinde sevgi medeniyetimiz kalıcı hale geliyor" diye konuştu.

'LOGO VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN SİMGESİ OLACAK'

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, İslamiyet döneminde başlayan vakıf geleneğinin geliştirilerek bir müessese haline getirildiğine dikkat çekti. Ersoy, kurumun çağın gerekliliklerine adapte olmasını temin için kurumsal bilgi ve deneyimi kullanmaya ve güncellenmeye ihtiyaç olunduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Değişen şartlara milli ve dinamik bir anlayışla manevi değerleri bünyesinde barındıran, geçmişten geleceğe köprü, öncü ve önder bir bilinçle sadece sunulan çözümleri seçmek değil en uygun çözümü bulabilme vizyonuna sahip olabilmek için çalışıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurumsal kimliğini yansıtan yeni logo tasarım sanatçısı Bülent Erkmen tarafından oluşturuldu. Geçmişi idrak eden, ecdadımızdan miras kalmış topraklardaki vakıf eserlerinin kıymetini bilen bir kurum olarak, vakıf geleneğini, insanın karşılıksız verme, dayanışma ve paylaşma hasletini sonraki nesillere de aktararak geleceğimizi inşa etmenin önemi, fiilen yapılan hizmetlerin yanında duygusu ile de gelecek nesillere aktarılacaktır. Daha aktif, daha prestijli ve geçmiş ile gelecek arasındaki bağların teminatı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün simgesi olacak yeni logomuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni logosu tanıtıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni logosu tanıtıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni logosu tanıtıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni logosu tanıtıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni logosu tanıtıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni logosu tanıtıldı

Ahmet Misbah Demircan, Yevgeniy Ziniçev, Münir Karaloğlu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni logosu tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yeni logosu tanıtıldı - Son Dakika
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