Vakıflar Genel Müdürlüğü ramazanda vakıf kültürünü yaşatmak için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Vakıflar Genel Müdürlüğü ramazanda vakıf kültürünü yaşatmak için hazırlıklarını tamamladı

31.03.2022 11:27

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde tarihi camileri ramazana hazırladı, ay boyunca 100 bin kişiyle iftar vermek için çalışmalarını tamamladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde tarihi camileri ramazana hazırladı, ay boyunca 100 bin kişiyle iftar vermek için çalışmalarını tamamladı.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AA muhabirine genel müdürlükçe temizlik çalışmaları sürdürülen Yeni Cenab-ı Ahmet Paşa Camisi'nde yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve yerel yönetimlerle tarihi camilerin ramazanda ibadete hazırlanması için iş birliği yaptıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır camilerin "mahzun" kaldığını ifade eden Ersoy, bu ramazanda yeniden teravih namazı ve ilahilerle camilerdeki ibadet havasının teneffüs edileceğini belirtti.

Bölge müdürlüklerine tarihi camilerde hijyen şartlarının sağlanması konusunda talimat verdiklerini aktaran Ersoy, ramazan coşkusunun yaşanması için çalışmalar yaptıklarını, mahya geleneğini de sürdürmeye gayret ettiklerini kaydetti.

Genel müdürlük olarak camilerin restorasyon ve bakımından sorumlu olduklarını anımsatan Ersoy, yerel yönetimlerle iş birliği yaparak başta Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri Yeni Cenab-ı Ahmet Paşa Camisi ve İstanbul'da Eyüp Sultan, Ayasofya, Nuruosmaniye camileri olmak üzere Türkiye genelindeki camilerde tarihi dokuyu temiz tutmaya çalıştıklarını ve buraların gül suyuyla da yıkandığını anlattı.

"O sevgiyi ve muhabbeti birlikte yaşayalım"

Ersoy, 25 bölgede iftar programları organize edeceklerini bildirerek, "Hep birlikte bir şehri güzelleştirip canlandırmaya, ramazan muhabbetini ve sevgisini orada aşılamaya çalışacağız." dedi.

Personelle, 20 yıldır devam eden geleneksel iftarların yanı sıra ihtiyaç sahipleri ve yolda kalmışlar için de her akşam 400 kişilik iftar vereceklerini kaydeden Ersoy, ramazan boyunca 100 bin kişiyle iftarda buluşmayı hedeflediklerini söyledi.

Ramazan ayında vakıf kültürünü daha yoğun yaşatmak istediklerini dile getiren Ersoy, "O sevgiyi, o muhabbeti birlikte yaşayalım istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Çocuklarınızı içinde sanatı barındıran tarihi camilerimize getirin"

Aileleri, çocuklarını özellikle tarihi camilere getirmeye çağıran Ersoy, "Ramazan ayında çocuklarını buraya getirip bu manevi havayı yaşatmaları gerekir. Hem Selçuklu'dan hem Osmanlı'dan kalan eserlerimiz var. Bu eserlerin içerisinde ahşap işçiliği, bezemeler, süslemeler var. Çocukların bunları görmesi gerekir." diye konuştu.

Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki tarihi camileri ziyaret etmek isteyen öğrenci gruplarına talep edilmesi halinde mihmandar görevlendirdiklerini de aktardı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ramazanda vakıf kültürünü yaşatmak için hazırlıklarını tamamladı
Vakıflar Genel Müdürlüğü ramazanda vakıf kültürünü yaşatmak için hazırlıklarını tamamladı
Vakıflar Genel Müdürlüğü ramazanda vakıf kültürünü yaşatmak için hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
500
Erciyes ikinci ara tatili dolu dolu geçirecek Erciyes ikinci ara tatili dolu dolu geçirecek Ramazan ayının ilk teravihi yarın kılınacak Ramazan ayının ilk teravihi yarın kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vakıflar Genel Müdürlüğü ramazanda vakıf kültürünü yaşatmak için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
11:23 31 Mart 2022 Perşembe gününe yatay seyirle başlayan dolar 14,65'ten işlem görüyor
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
11:15 31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
11:01 Domenec Torrent'le yola devam edilmesi beklenmiyor! Alacağı ücret ise şaşırttı
10:55 Bakan Çavuşoğlu merak edilen o soruyu cevapladı: TSK, Ukrayna'ya gidecek mi?
10:49 Şekere zam geldi: 1 kilo şeker 7,80 TL'ye yükseldi
10:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Putin Türkiye'ye gelecek!
10:12 Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 11:45:57. #1.11#
SON DAKİKA: Vakıflar Genel Müdürlüğü ramazanda vakıf kültürünü yaşatmak için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement