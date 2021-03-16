Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli güvenlik görevlisi ve sürekli işçi alacak - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli güvenlik görevlisi ve sürekli işçi alacak

16.03.2021 07:13
Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli güvenlik görevlisi ve sürekli işçi alacak, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 81 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile 23 sürekli işçi alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 81 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile 23 sürekli işçi alınacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanına göre, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne alınacak 81 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisinin 56'sı erkek, 25'i kadın olacak.

Adaylarda, ÖSYM tarafından 2020'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Üniversitelerin en az 2 yıllık ön lisans bölümünden mezun olması gereken adayların 30 yaşını da doldurmamış olması gerekecek.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olma şartı yerine getirilecek.

Başvuru yapacak erkek adayların 175 santim, kadınların ise 165 santimden kısa olmaması gerekecek.

Başvurular, 22 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 2 Nisan Cuma günü saat 18.00'de sona erecek. Adaylar müracaatlarını Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda yapacak.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla da sürekli işçi kadrosuna 23 temizlik görevlisi alınacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Güvenlik Görevlisi, İstanbul, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli güvenlik görevlisi ve sürekli işçi alacak - Son Dakika


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