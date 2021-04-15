Vakıflar Genel Müdürlüğü, üçlü iş birliğiyle Kuzey Makedonya'da 80 ton ramazan yardımı dağıtacak - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) ve Hilal Yardımlaşma Kuruluşu iş birliğinde 4 bin gıda kolisinden oluşan 80 ton insani yardım malzemesi, ramazan ayı boyunca Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu, düzenlediği basın toplantısında, ramazanın oruç, bilgi, barış, refah ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

Ramazanda oruç tutarken yoksullarla dayanışma içerisinde olunduğunu dile getiren Fetahu, "Oruç insanda başkalarına yardım etme duygusu uyandırıyor." dedi.

Fetahu, İslam Birliğinin ramazan ayı için farklı projeler hazırladığını belirterek, dayanışmaya özel önem verdiklerinin altını çizdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplumda ekonomik anlamda büyük sorunlara neden olduğuna dikkati çeken Fetahu, İslam Birliğinin Hilal Yardımlaşma Kuruluşu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ülkedeki ailelere ulaştırmak üzere 4 bin gıda kolisinden oluşan 80 tonluk insani yardım projesi hazırladıklarını ifade etti.

Sunduğu yardım ve desteklerden dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür eden Fetahu, " Üsküp'ten başlayarak Ohri, Ustruga, Debre ve diğer şehirler ile farklı müftülüklere yönelik dağıtımlar bugünden itibaren başlıyor." dedi.

Fetahu, ülkedeki Müslümanlara "Sağlık Bakanlığının getirdiği tedbirlere büyük bir disiplinle uyma ve söz konusu sağlık krizinin atlatılması için katkı sağlamaları" çağrısında bulundu.