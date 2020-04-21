Vakıflar Genel Müdürlüğü yardımlarını Ramazan ayında da sürdürecek - Son Dakika
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Vakıflar Genel Müdürlüğü yardımlarını Ramazan ayında da sürdürecek

6 saat önce

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "81 vilayette 21 bin aileye kuru gıda dağıtımını yaptığımız gibi 5 bin tane öğrenciye burs, yaklaşık yine 4 bin 500 yurt içinde ve yurt dışında yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize burs vereceğiz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü yardımlarını Ramazan ayında da sürdürecek, System.String[]

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "81 vilayette 21 bin aileye kuru gıda dağıtımını yaptığımız gibi 5 bin tane öğrenciye burs, yaklaşık yine 4 bin 500 yurt içinde ve yurt dışında yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize burs vereceğiz. Ayrıca 15 bin orta öğretim düzeyindeki öğrencilerimize de orta öğretim bursu veren bir kurumuz" dedi.


Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, yaptığı açıklamada Ramazan ayı münasebetiyle toplu bir çalışma başlattıklarını belirtti. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 25 tane bölge müdürlüğüyle 81 vilayette kuru gıda dağıtımı, muhtaç maaşı, öğrenci burslarıyla hizmet vereceklerini ifade eden Ersoy, "81 vilayette 21 bin ailenin kuru gıda dağıtımını yaptığımız gibi 5 bin tane öğrenciye burs, yaklaşık yine 4 bin 500 yurt içinde ve yurt dışında yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize burs vereceğiz. Ayrıca 15 bin orta öğretim düzeyindeki öğrencilerimize de orta öğretim bursu veren bir kurumuz" diye konuştu.


Ersoy, Genel Müdürlük olarak amaçlarının Türkiye'deki "Biz Bize Yeteriz Kampanyası" kapsamında devlete ve vatandaşa destek vermek olduğunu kaydetti. Yaptıkları farklı çalışmalara da değinen Ersoy, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinin kendilerinin olduğunu hatırlatarak, "Bu yıllarda normalde günde ortalama 7 bin tane hasta muayene edilirken, Covid-19 hastanesi olarak görev yaptığından şu anda oranın gelir ve giderlerinde bir düşme söz konusu. Biz bunu şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak fonluyoruz. Ayrıca Müdürlük olarak Türkiye genelindeki muhtaç insanların yerinde tespit edilmesi şartıyla elimizden gelen ve 12 ay içerisinde devam ettirdiğimiz bu yardım ve bağış kampanyasını genişleterek devam etmek istiyoruz. Genel Müdürlüğün yaptığı hizmetler içerisinde yine Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitemiz de devam ediyor. Burada da çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim sistemiyle online yapıyorlar. Genel Müdürlük olarak biz onları da fonlamak durumunda kaldık. Bizim hedefimiz 'Bir olalım, biz olalım' sloganıyla devam etmek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:08 Kaynak: İHA

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