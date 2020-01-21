Vakıflar Genel Müdürlüğünden "Bilim ve Sanat Vakfı" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vakıflar Genel Müdürlüğünden 'Bilim ve Sanat Vakfı' açıklaması - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürlüğünden "Bilim ve Sanat Vakfı" açıklaması

6 saat önce

Bilim ve Sanat Vakfı'nın mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetileceği açıklandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden

Bilim ve Sanat Vakfı'nın mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetileceği açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, "Yapılan işlem yasanın amir hükmünün ifasından ibarettir. Bu eylem Bilim ve Sanat Vakfı'nın tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması eylemidir" açıklamasını yaptı.


Vakıflar Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından Bilim ve Sanat Vakfı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları Başkanlığının 10.01.2020 tarihli ve 85260234-100/02-2527 sayılı yazısı ile Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesinin Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.12.2019 tarih ve 16 sayılı oturumunda alınan 2019.16.696 sayılı kararı ile bir (1) yıl geçici süre ile faaliyeti durdurulmuş ve üniversitenin idaresi hami üniversite olarak Marmara Üniversitesine bırakılmıştır. Bugün Bilim ve Sanat Vakfı'nın teslim alınarak komisyonca yönetimi işlemi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesinin onuncu fıkrası gereğince (Mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir) yerine getirilmiştir. Yapılan işlem yasanın amir hükmünün ifasından ibarettir. İvedilikle teslim alınarak vakfın hukuku korunmuş ve yönetimi bir hukukçu, bir gayrimenkul uzmanı ve bir de finans uzmanı olan üç (3) kişilik komisyon tarafından ifa edilecektir. Bu bir kayyum ataması değildir. Bu eylem Bilim ve Sanat Vakfı'nın tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması eylemidir" denildi. - İSTANBUL

Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
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