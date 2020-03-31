Vakıflar Genel Müdürlüğünden

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 5 bin 330 vakıf, 167 cemaat vakfı ve 255 mülhak vakfa gönderilen genelge ile "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dayanışması için çağrı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy imzasıyla vakıfların yanı sıra tüm personele de gönderilen genelgeyle yardımlaşma ve dayanışmanın, kadim medeniyetin mihenk taşı olduğu vurgulanarak bin yıllık vakıf kültür ve ruhunun bugünler için önemli olduğu anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ersoy, "Kırk nasihatten bir musibet yeğdir. Bizim dinimiz nezaket ve nezafet dinidir. Hep birlikte, dayanışma içinde aydınlık yarınlara kavuşacağız." ifadesini kullandı.