Vakıflar Genel Müdürlüğüne Burhan Ersoy atandı - Son Dakika

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Vakıflar Genel Müdürlüğüne Burhan Ersoy atandı
43 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne Burhan Ersoy atandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne Burhan Ersoy atandı.
Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğüne getirildi.
Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı atama kararı da yer aldı. Yapılan yeterlilik sınavları sonucunda başarı gösteren 350 vergi müfettiş yardımcısı, vergi müfettişliğine atandı.
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