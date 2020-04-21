Vakıflar Genel Müdürlüğünün asırlık yardım geleneği ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu'da yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi 1296 aileye yardımda bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü asırlar önce Osmanlı Devleti'nin ihtiyaç sahibi aileler için yaptığı hayır işleri geleneğini bugün de 81 ilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlileri, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır'da kapı kapı dolaşıp yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

Erzurum'daki bazı mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerinin evlerini ziyaret eden görevliler, ailelere içinde gıda malzemelerinin bulunduğu yardım kolisi ulaştırdı.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdür Vekili Cengiz Keskin, yardım dağıtımında gazetecilere yaptığı açıklamada, asırlık geleneğin sürdürülmesinin insanların toplumsal duyarlılığını, yardım duygusunu geliştirdiğini söyledi.

Dayanışmanın ve insan gönlünün zenginliğine ulaşmanın güzel yolunun asırlar öncesinde başlatıldığına dikkati çeken Keskin, "Asırlardır sürdürülen bu gelenek kapsamında bu ay Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır'da yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi 1296 aileye, toplam 1296 kuru gıda kolisini adreslerine teslim ettik." diye konuştu.

Kuru gıda yardımlarının ailelerin nüfus oranına göre hazırlandığını belirten Keskin, yardımların yıl boyunca devam edeceğini aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yardımların büyük titizlikle dağıtıldığını dile getiren Cengiz Keskin, şöyle konuştu:

"Vakfiyelerin hayır şartları gereği, sosyal yardımlarımız her ay düzenli bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine bireysel olarak ulaştırılmakta. Bu yardımların dışında bölge olarak 212 yetim-öksüz ve engelli vatandaşımıza aylık 914 lira muhtaç aylığı, 1078 ilk ve ortaokul öğrencisine 9 ay 75 lira destek sağlıyoruz. 435 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca, aylık 300 lira, 15 yabancı uyruklu üniversite öğrencisine aylık 600 lira olarak 8 ay boyunca burs veriyoruz. Vakfın insanı eğiten okul, muhtacı duyuran aşevi, yorgunu dinlendiren misafirhane, yoksulu tedavi eden hastane, yetimi barındıran yurt, fakiri güldüren yuva olduğunu bir daha vurgulamak istiyorum."