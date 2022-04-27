Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardım ödemeleri bayramdan önce yapılacak - Son Dakika
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardım ödemeleri bayramdan önce yapılacak

27.04.2022 10:29
Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardım ödemeleri bayramdan önce yapılacak

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, mayıs ayına ait muhtaç aylıkları ile burs ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 29 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, mayıs ayına ait muhtaç aylıkları ile burs ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 29 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıflar Yönetmeliği ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği kapsamında ihtiyaç sahibi, yetim, engelli kişilere verilen muhtaç aylığı yardımı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen eğitim yardımlarına ait ödemelerin takvimi değişti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığının ilgili genelgesi kapsamında, 10 Mayıs'ta yatırılması planlanan ödemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla muhtaç aylıkları ve bursların erken ödenmesi yönündeki talimatı üzerine erkene alındı.

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, muhtaç aylığı ve burs ödemelerinin, 29 Nisan'da kişilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardım ödemeleri bayramdan önce yapılacak - Son Dakika


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