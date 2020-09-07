Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy: "12 kiliseyi restore ettik" - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 12 kiliseyi restore ettik. Restorasyon ve dini inançlar noktasında gerekli hassasiyeti gösteriyoruz." dedi.

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede bu yıl yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dün sınırlı sayıda ziyaretçinin katılımıyla 8. kez ayin gerçekleştirildi. Ayini izleyen Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdamar Manastırı ve Surp Haç Kilisesi'nin 2005'te restore edildiğini anımsattı.

Bizans, Sasani, Abbasi ve Türk Müslüman mimarların izlerini taşıyan kilisenin Ermenilerin çağdaş tek müzesi olarak varlığını sürdürdüğünü belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Buranın restorasyonunun tamamlanması ve her yıl bir kez ayin yapılıyor olması önemli şeyler. Devlet de buna müsaade ediyor. Bakanlık olarak bizler de gerekli desteği sağlıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 12 kiliseyi restore ettik. Restorasyon ve dini inançlar noktasında gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Biliyorsunuz Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönettiği 161 vakıf var. Bu cemaat vakıflarının denetimi bizde. Vakıfların (mazbuta) kayda alınmış sinagog, kilise, havra gibi bütün ibadet yerlerini ibadete açtık. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Dini özgürlükler bizim için önemli."

Yılda 270 bin kişi adayı ziyaret ediyor"

"Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın ifade ettiği gibi Türkiye'de dini ibadet özgürlüğü var. Bu kilise, Ermeni cemaati için dünyada üçüncü kabul edilen bir haç yeri." diyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Akdamar Kilisesi bir manastır, aynı zamanda hem ruhban okulu hem de kilise var. Yani burası, hem ibadet hem eğitim hem de manastır olarak yönetiliyor. Bu çok önemli bir etken. Tarihi dokuyu korumak lazım. Yapılan restorasyonu yerinde gördük, gerçekten güzel bir restorasyon yapıldı. Yılda 270 bin kişi burayı ziyaret ediyor. Bu çok önemli bir rakam."

Van'daki ayine katılan Başrahip Tatul Anuşyan da Surp Haç Kilisesi'nin tüm dünya için önemli bir inanç merkezi ve kültürel değer olduğunu söyledi.

Ada üzerindeki kilisenin bu coğrafyanın şaheseri olduğunu ifade eden Anuşyan, "Her yıl burada ayin yapıyoruz. Surp Haç Kilisesi dünya için önemli bir miras. Böyle bir mekanda bulunmak bize gurur veriyor." dedi.