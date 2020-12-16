Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'dan "Asude Hatun Türbesi"ne ilişkin açıklama - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'dan "Asude Hatun Türbesi"ne ilişkin açıklama

16.12.2020 14:55

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, İstanbul'un Fatih ilçesinde bakımsız durumdaki Asude Hatun Türbesi'nin restorasyon ve bakımının İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu belirterek, Belediyenin türbeyi kendilerine iade etmesi durumunda üstlerine düşen görevi yapacaklarını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, İstanbul'un Fatih ilçesinde bakımsız durumdaki Asude Hatun Türbesi'nin restorasyon ve bakımının İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu belirterek, Belediyenin türbeyi kendilerine iade etmesi durumunda üstlerine düşen görevi yapacaklarını söyledi.

Ersoy, Osmanlı'nın sekizinci padişahı Sultan II. Bayezid'in sütannesi Asude Hatun'un, İstanbul'un Fatih semtindeki Tahir Ağa Camisi alanı içindeki kabrinin de yer aldığı türbenin durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Basında yer alan haberlerin kadim bir kurumun Genel Müdürü olarak kendisini üzdüğünü belirten Ersoy, 11 Kasım 2016'da, 324 türbe, mezarlık ve hazirenin bakımını İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) "Vakıf Mülkü Eski Eserin Projelerinin Hazırlanması ve Onarımının Yapılmasına İlişkin Protokol" ile verdiklerini belirtti.

Ersoy, "Türbenin bakımsızlığından kaynaklı olarak basında haber çıkınca, ister istemez bir Genel Müdür olarak bizi rahatsız ettiği bu durum. Kadim bir kurumun yıpratılmasına göz yummak zaten mümkün değil." diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün İBB ile yaptığı protokolün Kasım 2021'de biteceğini kaydeden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asude Hatun Türbesinin bakımı İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait. Burada ihmal söz konusu. Biz de diyoruz ki, 'Eğer siz bunları yapamıyorsanız bize iade edin, biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, mülkiyetin sahibi olarak, nasıl 5 bin 400 eski eseri restore ettik, 18 bin 900 tarihi eserin, 65 bin taşınmazın sahibiysek, biz bunu aslanlar gibi yaparız ve bakımını da onarımı da bitiririz. Çünkü biz tecrübeli bir kurumuz eski eser konusunda. Ama o tarihte yapılan bu karardan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı Meclis kararları da var. Kararda 'İşin süresi Vakıflar Genel Müdürlüğünün onayının İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletildiği tarihten itibaren 60 aydır' deniliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 324 türbenin, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında, hazirenin ve mezarlığın bakımından restorasyonuna kadar, güvenliğin sağlanması da dahil sorumluluğu üstlendi. Ama yıpratılan Vakıflar Genel Müdürlüğü olduğu için ben böyle bir açıklama yapmak durumunda kaldım. Yine söylüyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu yapamayacaksa, türbeyi bize teslim etsin. Biz kendi eserlerimizi restore eder, kamuoyuna arz ederiz."

Vakıflar Genel Müdürlüğünde, İBB'ye devredilen 324 eserin kaçının restore edildiğinden, bakımının yapıldığından listeler halinde bilgileri olduğunu aktaran Ersoy, kamuoyunda Vakıflar Genel Müdürlüğünün yıpratılmasını kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'dan Asude Hatun Türbesi ne ilişkin açıklama
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'dan Asude Hatun Türbesi ne ilişkin açıklama
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'dan Asude Hatun Türbesi ne ilişkin açıklama
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'dan Asude Hatun Türbesi ne ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Fatih, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'dan 'Asude Hatun Türbesi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika


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