Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy Galata Kulesi'ndeki iddialar için açıklamada bulundu - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy Galata Kulesi'ndeki iddialar için açıklamada bulundu

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde yapılan düzenleme ve restorasyon çalışmaları hakkında basın açıklamasında bulundu.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy Galata Kulesi'ndeki iddialar için açıklamada bulundu, System.String[]

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde yapılan düzenleme ve restorasyon çalışmaları hakkında basın açıklamasında bulundu. Galata Kulesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Galata Kulesinin yapının özgünlüğü ile uyuşmayan pek çok müdahale ve eklemeler yapıldığını gördük. Galata Kulesine sonradan eklenen unsurlardan kurtarmak ve özgün haline kavuşturmak ve güçlendirmek için bu çalışmaları başlattık. Bunların hiç birinin yapının uzaktan yakından bir alakası yoktu. Galata Kulesine sonraki dönemlerde eklenmiş parçalardır. Allah nasip ederse biz vermiş olduğumuz söz doğrultusunda 15 Eylül 2020'de burayı açacağız" dedi.

Galata Kulesi'nde süren restorasyon çalışmasıyla ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, " Mülkiyeti geçtiğimiz mayıs ayında 15.05.2019 tarihinde İstanbul Büyük Şehir Belediyesinden Kule-i Zemin Vakfına geçmiştir. Mülkiyet devrinden yıllar sonrada ihmal edilen, bakımsız kalan yapılan ve orijinal yapısına müdahale edilen Galata Kulesi için Genel Müdürlümüzce tizi ve kapsamlı projeler oluşturulmuş ve uygulamaya geçilmiştir. 21.05.2020 tarih 57497 sayılı yine 08.06.2020 tarihli 62622 sayılı yazılarımızla koruma kurulu onaylı projeler ve müellif hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesinden istenmiş ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bunlar bize verilmemiştir. Halen daha geri dönüş beklenmektedir" dedi.

Galata Kulesi Role, restorasyon ve mühendislik projelerinin hazırlanması ve uygulanması işi için 22.06.2020 tarihinde ihaleye çıktığını kaydeden Ersoy, "İdaremiz ile mevcut ES Yapı Mimarlık Restorasyon Sanayi Limited Şirketi ile 29.06.2020 tarihinde sözleşme imzaladık. Sözleşme bedeli 11 Milyon TL'dir. 30.06.2020 tarihinde yer teslimi yapılmış ve çalışmalara fiilen başlanılmıştır. Galata Kulesine ilişkin alınan 4 Haziran 2020 tarihli ve 8303 sayılı İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Galata Kulesine ilişkin proje çizimine yönelik muhteslerden arındırılması ve raspa yapılması talebini uygun olduğuna ve uygulamasının İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmasına karar verdik diye karar alındıktan sonra biz yola çıktık. Bu karara istinaden yapının muhteslerden arındırılması işlerine yüklenici firma tarafından başlanmış, öncelikle yapı çevresinde güvenlik önlemleri alınmış, cephe iskelesi kurulmuş ancak iskelenin kurulduğu dönemde ebabil kuşlarının üreme dönemine denk geldiği için iskele sökülmüş, dış cephede yapılacak olan işlemler kuşların göç mevsiminden sonra yapılmak üzere ertelenmiştir" şeklinde konuştu.

528 yılında inşa edilen Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethinden sonra kurduğu Kule-i Zemin Vakfına ait bir yapı olduğunu aktaran Ersoy, "Çalışmalara başladığımızda yüzyıllar boyunca İstanbul'un en önemli eserlerinden birisi olan Galata Kulesinin yapının özgünlüğü ile uyuşmayan pek çok müdahale ve eklemeler yapıldığını gördük. Galata Kulesine sonradan eklenen unsurlardan kurtarmak ve özgün haline kavuşturmak ve güçlendirmek için bu çalışmaları başlattık. Tarihi yapıya zarar veren, sonradan döşenen seramikler, tesisatlar ve servis asansörü, yine tavanlara yerleştirilen akustik kaplamalar, sonradan serilen halılar, alçıpan malzemeler ve similasyon platformu, taş görünümlü yapay kaplamalar gibi yapının özgün haliyle ilişkisi olmayan onlarca eklentiyi temizlemeye başladık. Bunların hiç birinin yapının uzaktan yakından bir alakası yoktu. Galata Kulesine sonraki dönemlerde eklenmiş parçalardır. Bölge Müdürlüğümüzce bütün bu orijinal olmayan eklentilerden arındırma işlemleri devam ederken bir yandan da yapının müze işlemi için çalışmalar sürdürülmüştür. Yapılan çalışmalar 24 saat esasıyla devam etmektedir. Bu konuda çevre il müdürlüğünden gerekli izinlerde alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Makine ile yapılan yıkımın sanki eserin özgün duvarlarının yıkımı şeklinde kamuoyuna yansıtılmasını iyi niyetle bağdaştırmadıklarını aktaran Ersoy, " Biz bu çalışmaları yaparken birkaç gündür kamuoyunda gündemi meşgul eden yüklenici firmanın özgün olmayan malzemeyi çıkartırken kullandığı yöntem bizi de en az sizler kadar üzmüştür. Makine ile yapılan yıkımın sanki eserin özgün duvarlarının yıkımı şeklinde kamuoyuna yansıtılmasını iyi niyetle bağdaştıramıyoruz. Tarihi yapıya değil, çimento ve harç ile örülmüş bölüme müdahale edilmiştir. Galata Kulesinin zemin katına yapılan uygulama ile basına yansıyan görüntülerdeki mevcut işlem Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı 2. Nolu Koruma Kurulunun almış olduğu karara istinaden yapılmış, muhteslerden ve deformasyona uğramış kısımlarından arındırılması istenmiştir. Yapılması zorunlu bu işlem ne yazık ki önceki dönemlerde izinsiz kaçak olarak tarihi esere eklenen orijinal dokusunu bozan müdahaleleri yapıdan arındırmaktır. Yapılan işlem, çürütme ve tümleme olarak ifade edilir. Tarihi esere sonradan eklenmiş ya da dönem içerisinde onarım yapılamayacak kadar bozulmuş olanlarda yapılan deformasyona uğramış parçaların çıkarılmasına ve tekrar aslına uygun olarak getirilmesi işlemidir. Kurumuzun hassasiyeti ve uyuşmayan bir yöntem kullanan yüklenici firma ise uyarılmış ve gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.

Basında bu projenin olmadığı ve Bilim Kurulu tarafından onaylanmadığı şeklindeki yapılan açıklamaların hepsinin yanlış olduğunu kaydeden Burhan Ersoy, " Biz 04.06.2020 tarihinde ilk uygulama projesini kurula sunduk. Kuruldan aldığımız kararlarla muhtesatları temizledik. Şimdi kuruldan yine kararımızı aldık. Projemiz röleme projesi. Röleme ile ilgili işlemleri de geçen hafta bitirdik. Şuanda biz o rölemedeki belirtilen Bilim Kurulunun aldığı kararları aynen uygulayacağız. Allah nasip ederse biz yine Sayın Bakanımıza vermiş olduğumuz söz doğrultusunda 15 Eylül 2020'de burayı açacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Galata, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 14:54

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy Galata Kulesi'ndeki iddialar için açıklamada bulundu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Serinlemek için denize giren 8 kişiyi dalgalar kayalıklara sürükledi, jandarma dronlarla aramaya çıktı Son Dakika: Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, Adana'da yakalandı Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı Mensah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, "Ramo"nun çekimlerinde kaza geçirdi Bursa ve Batman'da 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı Tek başına yaşayan yaşlı adamdan 2 aydır haber alamayan akrabası, evine gidince cansız bedenle karşılaştı İki gündür kayıp bir kişiyi, arkadaşı 10 bin lira için öldürdükten sonra gömdüğü ortaya çıktı Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yol can pazarına döndü: 4'ü çocuk 8 yaralı
Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler Otomobilinin bagajında ölü bulunan emlakçının katil zanlıları, anahtarı bulmayınca cansız bedenin yerini değiştirememişler         
16:09
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı         
15:56
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu         
15:36
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı         
15:17
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı         
15:16
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
Çinli Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı         
14:57
Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü         
14:55
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı         
14:29
Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı Evlat dehşeti! Babasını vurdu, araya girmek isteyen babaannesinin canına kıydı         
14:28
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi         
13:57
Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı         
13:42
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş         
13:01
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı         
12:27
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor         
12:11
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı         
11:44
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu         
11:29
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem         
11:13
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın         
10:15
15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak 15 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde Messi ya da Ronaldo olmayacak         
09:46
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı         
09:42
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti         
09:30
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi         
00:59
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı         
23:23
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı         
22:35
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı         
22:06
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki         
21:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2020 21:55:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy Galata Kulesi'ndeki iddialar için açıklamada bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei