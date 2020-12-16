Vakıflar Genel Müdürü Ersoy: Asude Hatun Türbesi'nin bakım onarımı İBB'ye ait - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy: Asude Hatun Türbesi'nin bakım onarımı İBB'ye ait

16.12.2020 15:39
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy: Asude Hatun Türbesi'nin bakım onarımı İBB'ye ait, System.String[]

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy: Asude Hatun Türbesi'nin bakım ve onarımı İBB'ye aitVAKIFLAR Genel Müdürü Burhan Ersoy, bakımsız haldeki görüntüsüyle basında yer alan Padişah 2'nci Bayezid'in sütannesi Asude Hatun'un İstanbul Cibali'deki türbesinin restorasyon ve onarım çalışmaların sorumluluğunun...

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy: Asude Hatun Türbesi'nin bakım ve onarımı İBB'ye ait

VAKIFLAR Genel Müdürü Burhan Ersoy, bakımsız haldeki görüntüsüyle basında yer alan Padişah 2'nci Bayezid'in sütannesi Asude Hatun'un İstanbul Cibali'deki türbesinin restorasyon ve onarım çalışmaların sorumluluğunun 2016 yılında yapılan protokol gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu söyledi.

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, Padişah 2'nci Bayezid'in sütannesi Asude Hatun'un İstanbul Cibali'deki türbesine ilişkin basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Ersoy, "Kadim bir kurum olan Vakıflar Genel Müdürlüğü yıpratılmaya çalışılıyor. 2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokoller gereği İstanbul'daki 324 türbe, hazire, mezar yeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bırakıldı bakım ve onarım olarak. Bu çalışmanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gerekiyor. ve bununla da ilgili şu anda elimde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı komisyon kararı var, çalışmalar var, encümen kararları var. ve ayrıca daha önce yapılan protokol ve ekleri de var" diye konuştu.

'BİZE İADE ETSİNLER'

Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, protokolün gereğini yerine getirmeyecekse aldığı eserleri iade etmesini isteyerek, "Biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak nasıl 5 bin 400 tane eseri restore ettik ve 18 bin 900 tane tescilli eserimizin, 65 bin taşınmazın sahibi isek restorasyonumuzu yaparız. Ama dışarıda yapılmayan birtakım onarımlardan, bakımsızlıktan dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kadim bir kurum maalesef yoruluyor.  Biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak teknik ekibimizle, personelimizle, mimar ve mühendisimiz ile bu restorasyonu yaparız ve kamuoyunun da hizmetine sunarız. Tarihe saygısızlık yapmayalım. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile protokol yaptık. Ancak onların ihmali yüzünden bugün kamuoyunda böyle bir intiba uyandı. Bu da beni Vakıflar Genel Müdürü olarak rahatsız etti. Çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü kadim bir kurum. Bu kurumu yıpratmaya kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy: Asude Hatun Türbesi'nin bakım onarımı İBB'ye ait
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy: Asude Hatun Türbesi'nin bakım onarımı İBB'ye ait
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy: Asude Hatun Türbesi'nin bakım onarımı İBB'ye ait

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Protokol, İstanbul, Padişah, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Vakıflar Genel Müdürü Ersoy: Asude Hatun Türbesi'nin bakım onarımı İBB'ye ait - Son Dakika


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